Ônibus e carro pegam fogo após acidente com feridos em Ecoporanga

Ônibus e carro pegam fogo após acidente com feridos na tarde desta quarta-feira (17), na ES 320. em Ecoporanga Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ônibus e um carro pegaram fogo após se envolverem em um acidente na tarde desta quarta-feira (17), na ES 320, na região de Paraíso, em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o motorista do carro e dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco.

Para os militares, o condutor do ônibus contou que estava realizando uma conversão no sentido Córrego do Paraíso e ao terminar de cruzar as duas pistas, foi atingido na lateral direita pelo carro. No coletivo havia três passageiros que não sofreram ferimentos.

A PM informou que, no local, a equipe se deparou com um incêndio nos dois veículos, aparentemente ocasionado pelos fios de energia elétrica de um poste que também foi atingido.

Os militares fizeram o bloqueio da via e tentaram conter as chamas com o extintor de incêndio da viatura, no entanto, devido a proporção das chamas, não foi possível apagar o fogo. A EDP, concessionária de energia, foi acionada e realizou o corte de energia da região e a equipe da Prefeitura conseguiu apagar o fogo com um caminhão pipa.