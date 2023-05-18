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Norte do ES

Ônibus e carro pegam fogo após acidente com feridos em Ecoporanga

O motorista do carro e dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos para o hospital. Fogo teria começado após fios de energia caírem sobre os veículos; coletivo foi completamente destruído
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 mai 2023 às 20:13

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 20:13

Ônibus e carro pegam fogo após acidente com feridos na tarde desta quarta-feira (17), na ES 320. em Ecoporanga
Ônibus e carro pegam fogo após acidente com feridos na tarde desta quarta-feira (17), na ES 320. em Ecoporanga Crédito: Leitor | A Gazeta
Um ônibus e um carro pegaram fogo após se envolverem em um acidente na tarde desta quarta-feira (17), na ES 320, na região de Paraíso, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro e dois passageiros ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco.
Para os militares, o condutor do ônibus contou que estava realizando uma conversão no sentido Córrego do Paraíso e ao terminar de cruzar as duas pistas, foi atingido na lateral direita pelo carro. No coletivo havia três passageiros que não sofreram ferimentos.
A PM informou que, no local, a equipe se deparou com um incêndio nos dois veículos, aparentemente ocasionado pelos fios de energia elétrica de um poste que também foi atingido.
Os militares fizeram o bloqueio da via e tentaram conter as chamas com o extintor de incêndio da viatura, no entanto, devido a proporção das chamas, não foi possível apagar o fogo. A EDP, concessionária de energia, foi acionada e realizou o corte de energia da região e a equipe da Prefeitura conseguiu apagar o fogo com um caminhão pipa.
Ainda segundo a PM, o motorista do ônibus realizou o teste do etilômetro que deu negativo.

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