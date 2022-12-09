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Ministro da Fazenda

Fernando Haddad diz que vai começar a montar equipe

Antes de anúncio oficial como ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse nesta sexta-feira (9) que vai começar a montar sua equipe, mas que não anuncia hoje os primeiros nomes

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 11:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 11:17
Lula e Fernando Haddad
Lula e Haddad Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Antes de anúncio oficial como ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse nesta sexta-feira (9) que vai começar a montar sua equipe, mas que não anuncia hoje os primeiros nomes.
A declaração ocorre antes do anúncio oficial de Haddad à frente da pasta, que deve ocorrer logo mais, durante entrevista coletiva convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula a Silva (PT) a jornalistas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).
Ao deixar o hotel onde Lula está hospedado na capital, Haddad falou brevemente a jornalistas. Ele disse ainda que passará o final de semana em São Paulo.

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As respostas do ex-ministro da Educação foram monossilábicas. "Vou", disse Haddad, quando perguntado se iria começar a montar sua equipe. "Não", respondeu ele ao ser questionado se anunciaria outros nomes ainda nesta sexta.
O ex-ministro da Educação já vinha há semanas como o nome mais forte para a pasta, e sua indicação era esperada.
Existe a expectativa de que o governo deve indicar nomes com inclinação liberal para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços.
Dentro do PT o que, se diz é que se Persio Arida aceitar, pode ser o titular do Planejamento. Arida, porém, disse à Folha que não tem intenção de assumir cargos em Brasília.
Na quinta (8), Haddad se reuniu com o ministro Paulo Guedes (Economia) na sede da pasta e definiu uma agenda de trabalho para ter uma visão mais ampla da situação do Ministério da Economia.
A partir da próxima terça-feira (13), o petista prevê encontros com as Secretarias do Tesouro Nacional, da Receita Federal, entre outras, para ver qual conjuntura o novo governo encontrará no início do mandato.
Na ocasião, disse ter se reunido com Guedes na condição de integrante do grupo de trabalho de Economia da transição de governo, não de ministeriável, quando foi questionado se o encontro havia sido uma solicitação de Lula.
O presidente eleito deve ainda anunciar nesta sexta-feira.
O senador eleito Flávio Dino (PSB) irá para o Ministério de Justiça e Segurança Pública; o governador da Bahia, Rui Costa (PT), para a Casa Civil; o diplomata Mauro Vieira para o Itamaraty; o ex-ministro da Defesa José Múcio Monteiro para a Defesa; e o ex-ministro Fernando Haddad para a Fazenda.

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