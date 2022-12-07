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Cerimônia tradicional

PT recorre a vaquinha online para custear caravanas e festa da posse de Lula

Além da cerimônia tradicional, a posse do presidente eleito Lula terá um conjunto de apresentações batizado como "Festival do Futuro"

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 14:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 dez 2022 às 14:57
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ladod a esposa janja, na na COP27, conferência do clima da ONU, no Egito
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao ladod a esposa janja, na na COP27, conferência do clima da ONU, no Egito Crédito: Reuters/Folhapress
O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou campanha de arrecadação popular para financiar a festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento marcado para o dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília, deve contar com um conjunto de apresentações artísticas além da cerimônia tradicional de transferência de faixa presencial.
O site da sigla afirma que as doações serão direcionadas para cobrir os gastos de transporte e de logística do público, além do alojamento, acolhimento, montagem da estrutura dos palcos e reforço de segurança. Os valores de doação variam de R$ 13,00 a R$ 1.064,00 e podem ser feitos por meio de pagamento de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

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Além da cerimônia tradicional, a posse do presidente eleito Lula terá um conjunto de apresentações batizado como "Festival do Futuro". Segundo a futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, mais de 20 nomes confirmaram presença, entre eles Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda.
Como mostrou o Estadão, Janja quer ratear os custos do festival organizado para o dia da posse entre os partidos que integraram a coligação durante a campanha. O grupo que discute a organização do evento, coordenado pela primeira-dama, fez uma reunião no início do mês para debater sobre o orçamento necessário, que será usado principalmente para a estrutura de montagem dos dois palcos.
Na última semana, Janja, ao lado do vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin (PSB), visitaram o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para solicitar colaboração na estrutura para a posse. O emedebista disse que haverá espaços de alojamento no Parque da Cidade, na Granja do Torto e no Ginásio Nilson Nelson para receber o público que, de acordo com Janja, é estimado em 300 mil pessoas.

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