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8 estados e DF

Farmácias no Espírito Santo racionam álcool em gel e máscaras

Mais de 1.400 farmácias em oito estados e no Distrito Federal estão racionando a quantidade de itens como álcool em gel e máscaras que os clientes podem levar a cada compra devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 11 de Março de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 20:01
Máscara usada para evitar epidemia de coronavírus Crédito: Pixabay
Mais de 1.400 farmácias em oito estados e no Distrito Federal, incluindo o Espírito Santo, estão racionando a quantidade de itens como álcool em gel e máscaras que os clientes podem levar a cada compra devido à pandemia do novo coronavírus.
As farmácias pertencem ao grupo DPSP, que inclui todas as lojas Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná, bem como no Distrito Federal.
O grupo informa que cada cliente pode comprar por vez cinco unidades de álcool em gel, duas caixas de máscaras descartáveis ou dez unidades de máscaras avulsas. "O objetivo é garantir o abastecimento e proporcionar saúde e bem-estar ao maior número de clientes", diz a nota enviada à reportagem. (veja cartaz)
Farmácia Drogasil raciona venda de álcool em gel e máscaras Crédito: Matheus Moreira
A Drogasil, que pertence ao grupo RD-RaiaDrogasil, diz em nota que as cerca de 1.400 lojas do grupo não adotaram política de racionamento. Entretanto, uma das lojas da Drogasil, próxima ao Largo do Arouche, no centro de São Paulo, traz cartazes que indicam o contrário.
De acordo com o cartaz, cada cliente pode levar até 5 unidades de álcool em gel de 80 ml, até 5 unidades de álcool em gel de 440 ml, até 3 unidades de álcool em gel de 500 ml, apenas 1 caixa de máscaras descartáveis e até 5 máscaras descartáveis avulsas.
Nessa loja da Drogasil, houve um aumento abrupto na procura pelos itens citados logo após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, causando esgotamento do estoque e levando ao racionamento.
Em janeiro, levantamento da Folha mostrou que, mesmo sem casos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil, já havia uma corrida às farmácias da cidade de São Paulo em busca de álcool em gel e máscaras.
Das 30 drogarias procuradas pela reportagem, apenas seis disseram ter os itens. Na avenida Paulista, por exemplo, uma das principais áreas de circulação da capital, nenhuma das farmácias disse ter os produtos em estoque.

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