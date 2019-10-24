Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ex-ministro Santos Cruz defende perícia sobre milícias digitais
Alvo de fake news

Ex-ministro Santos Cruz defende perícia sobre milícias digitais

Santos Cruz se diz vítima de ataques coordenados em redes sociais, que incluiriam fake news

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 08:45
General Carlos Alberto Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
Uma dos primeiros alvos da máquina de moer aliados que virou o governo Bolsonaro, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz defende uma perícia para identificar os responsáveis pela existência de uma suposta "milícia digital" ligada ao Palácio do Planalto.
"Sobre comportamento de uma milícia na internet e nas redes sociais, mais do que uma opinião, uma análise de peritos qualificados pode trazer dados mais concretos", declarou à reportagem.

Veja Também

Bolsonaro diz que saída de Santos Cruz constrange

No ES, Santos Cruz critica fala de Carlos Bolsonaro sobre democracia

Santos Cruz critica polêmicas: 'Não pode atacar pessoas e familiares'

Santos Cruz, que ocupava o cargo de ministro da Secretaria de Governo, foi demitido em junho após um longo processo de atrito com o chamado núcleo ideológico do governo, capitaneado pelo filósofo Olavo de Carvalho.
A exemplo da ex-líder do governo Joice Hasselmann (PSL-SP), Santos Cruz se diz vítima de ataques coordenados em redes sociais, que incluiriam fake news. Ele atribui a isso, em parte, sua queda.
"O que aconteceu comigo é público. Foi fabricado um diálogo falso, em que eu e um interlocutor falávamos mal do presidente e de seus filhos", afirmou. Ele se refere a uma conversa falsa divulgada nas redes sociais em maio, em que criticaria Bolsonaro e um dos filhos do presidente (não especificado).
O ex-ministro entrou na lista de possíveis testemunhas da CPI das Fake News e deixou claro que irá caso seja chamado. "Qualquer cidadão ou autoridade, quando chamado por uma comissão de parlamentares, tem obrigação de responder e prestigiar a solicitação. Se for convidado, falo sobre minha experiência pessoal, sem suposições", disse.
Ele diz, no entanto, não ter informações sobre a existência de um "gabinete do ódio" no Palácio do Planalto, formado por três assessores presidenciais.
Na segunda (21), Santos Cruz foi criticado no Twitter pelo vereador Carlos Bolsonaro, por dizer que foi alvo de uma milícia digital. "Quem seria essa milícia digital a que este tal Santos Cruz se refere? Mais um (x) revoltad (x)!". O general limitou-se a responder com um "#semcomentários".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados