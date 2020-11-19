Ex-deputado do Ceará é preso com R$ 2 milhões escondidos em caixas

Uma grande quantidade de dinheiro que estava escondida em uma caixa na sede de uma empresa de Fortaleza foi apreendida pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Policiais federais prenderam em flagrante na manhã desta quinta-feira (19), em Fortaleza, um ex-deputado federal e estadual durante operação para investigar esquema de desvios de recursos públicos a partir de licitações fictícias.

O nome do político não foi revelado. Os agentes encontraram R$ 2 milhões em espécie numa empresa ligada a ele. As notas estavam escondidas em caixas de aparelhos de televisão.

De acordo com informações da Polícia Federal, a organização criminosa usava laranjas para forjar uma concorrência. O esquema ocorria há 20 anos em contratos de locação de veículos pelo poder público.

"A empresa utilizava laranjas para participar de um mesmo certame licitatório, forjando uma concorrência. Era uma concorrência fictícia. Uma empresa vencia concorrendo com outra da mesma organização", explicou o delegado da Polícia Federal Carlos Joésio Duarte.

Ao todos, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

A primeira fase da Operação Km Livre foi realizada há quatro anos. Na ocasião, a Polícia Federal apreendeu na empresa, com suspeitas de ser ligada ao ex-deputado Adail Carneiro (PP), R$ 5,9 milhões. Ele negou que o dinheiro seria seu e que teria ligações com a empresa.

Adail foi assessor especial durante gestão do governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

A Polícia Federal não confirmou se Adail tinha envolvimento com o esquema.