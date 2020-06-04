Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estado de São Paulo tem mais de 8.500 mortos por Covid-19
Situação alarmante

Estado de São Paulo tem mais de 8.500 mortos por Covid-19

Em relação aos casos, há 129.000 infectados, 4,4% a mais que o registrado na quarta (3), quando foram confirmados 123.483
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 14:19

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:19

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O estado de São Paulo chegou a 8.561 mortos por Covid-19 nesta quinta-feira (4), um aumento de 3,4% em relação ao dia anterior, quando somou 8.276. No período, houve 285 novas mortes.
Em relação aos casos, há 129.000 infectados, 4,4% a mais que o registrado na quarta (3), quando foram confirmados 123.483.
As taxas de ocupação dos leitos de UTI continuam altas, mas estáveis, com 71,4% no estado e 82,4% na Grande São Paulo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Até esta quinta, 7.670 pacientes com confirmação ou suspeita da doença estão internados nas enfermarias e 4.799 em UTIs.
Dos pacientes atendidos na rede estadual da saúde, 23.664 tiveram alta.

Veja Também

Brasil registra mais de 1.300 mortes por coronavírus em 24h

'Racistas não passarão', diz Bruno Covas ao mencionar protestos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados