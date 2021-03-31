Ernesto ganha cargo no Itamaraty enquanto Bolsonaro decide nova função

O ex-ministro das Relações Exteriors, Ernesto Araujo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por ora, ele foi designado para a secretaria de gestão administrativa do Itamaraty. A estrutura, responsável entre outros temas por tratar das remoções para o exterior, é chefiada pela embaixadora Cláudia Buzzi.

A partir de agora, Ernesto deve despachar de uma sala no anexo 1 do Itamaraty, onde trabalha todo o segundo escalão da instituição. Em uma situação normal, o esperado seria que Ernesto fosse enviado para chefiar alguma embaixada no exterior.

Mas a demissão do ex-chanceler ocorreu em circunstâncias excepcionais, em meio a uma rebelião aberta de senadores contra a gestão dele no Itamaraty.

Lideranças no Senado - entre elas a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu (PP-TO) - já deixaram claro que não pretendem dar a bênção para a designação de Ernesto como embaixador de uma missão diplomática fora do Brasil. Dessa forma, o ex-ministro converteu-se em uma espécie de elefante branco para seu sucessor, o também diplomata Carlos França.

Sem condições políticas de ser designado para uma embaixada, as opções para o futuro de Ernesto foram reduzidas. Uma das alternativas é que ele seja enviado para uma posição fora do Brasil que não requer confirmação do Parlamento, como a missão brasileira junto à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Ernesto também poderia ser incumbido com o comando de um consulado, outro cargo que dispensa aprovação do Senado. Mas são posições consideradas abaixo da relevância que um ex-chanceler tem na instituição. Pessoas que acompanham a transição das duas administrações dizem que Ernesto pediu alguns dias para decidir qual cargo pretende pleitear.

A ideia de nomeá-lo para a secretaria de gestão administrativa foi uma forma de evitar que o ex-ministro permanecesse sem função na carreira.

Mas a possibilidade de que a solução tampão se alongue por um período maior preocupa diplomatas. No anexo 1 do Itamaraty, Ernesto despachará ao lado dos secretários da nova administração. Também estará a poucos passos do gabinete do novo ministro, o que faz membros da carreira temerem que ele queira exercer alguma influência sobre as decisões de França.

O chanceler recém-nomeado, por sua vez, dedicou os últimos dias a montar sua equipe no Itamaraty. Ele definiu que seu número dois será o embaixador Fernando Simas, hoje representante permanente do Brasil na OEA (Organização dos Estados Americanos).