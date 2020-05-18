Em 14 meses, governo Bolsonaro teve saída definitiva de 7 ministros

Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência): 18 de fevereiro de 2019

Conhecido por seu trabalho na Operação Lava Jato no Paraná, deixou a magistratura em 2018 após receber um convite do presidente para assumir o Ministério da Justiça. Desde meados do ano passado, Bolsonaro anunciava publicamente uma intenção de trocar o superintendente da PF no Rio e, depois, o diretor-geral da corporação, o que iniciou uma crise entre ele e Moro. O episódio final no ministério foi a exoneração de Maurício Valeixo, então diretor-geral, sem acordo com Moro, que saiu da pasta acusando o presidente de pedir relatórios de inteligência. Atualmente, Moro é parte em um inquérito que investiga as acusações contra Bolsonaro.

Desde que a pandemia do novo coronavírus começou no Brasil, Mandetta passou a endossar políticas de isolamento social, como em outros países. Essa situação o colocou em confronto com Bolsonaro e ele acabou demitido em 16 de abril. O substituto foi justamente Nelson Teich, que agora deixa o ministério também.

Terra foi demitido após uma polêmica envolvendo a contratação de uma empresa de tecnologia suspeita de ser usada como laranja para desviar dinheiro dos cofres públicos. À época, ele afirmou ter demitido todos os envolvidos na contratação suspeita. Porém, uma reportagem do Estadão mostrou que aliados do emedebista foram mantidos no cargo. O ex-ministro acabou saindo, mas manteve relações com o presidente.

O general Santos Cruz foi o primeiro ministro militar a ser demitido do governo Bolsonaro. Santos Cruz foi exonerado da Secretaria de Governo após uma polêmica envolvendo mensagens de WhatsApp em que teria criticado os filhos do presidente. Meses depois da demissão, a Polícia Federal concluiu que as mensagens eram falsas. Antes do imbróglio envolvendo os áudios, o general já vinha sendo alvo de críticas de Olavo de Carvalho e Carlos Bolsonaro.

Alvo de críticas dentro e fora do governo, o ministro Ricardo Velez enfrentava uma crise desde sua posse, com disputa interna entre grupos adversários, medidas contestadas, recuos e quase 20 exonerações no ministério. Ele foi substituído por Abraham Weitraub.