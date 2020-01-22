Entenda a denúncia do Ministério Público contra Glenn Greenwald

Diretamente, não. Como deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro, Moro não será alvo de sanções do Conselho Nacional de Justiça. Contudo o STF analisa pedido da defesa do ex-presidente Lula para que anule o julgamento em que Moro condenou o petista. O argumento dos advogados é que Moro agiu de forma parcial na condução do caso, e há uma tentativa de usar as mensagens como prova. Os diálogos estão em poder dos ministros do STF, mas há entraves para que sejam aceitos como evidência, já que foram obtidos de maneira ilícita. Em despacho no fim de 2019, a Procuradoria-Geral da República afirmou que as conversas não podem ser consideradas em razão de sua origem e que, de toda a forma, não indicam irregularidades.