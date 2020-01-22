Para Gilmar Mendes, denúncia do MPF contra Glenn afronta sua decisão

Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald sob acusação de envolvimento no hackeamento de contas de Telegram de autoridades como o ministro Sergio Moro (Justiça) desrespeita a decisão que ele deu em agosto do ano passado.
O entendimento do ministro é que o oferecimento da denúncia é um ato que visa à responsabilização do fundador do site The Intercept Brasil.
O despacho de Gilmar determinava justamente que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração se abstivessem de "praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística".
Glenn foi denunciado pelo procurador Wellington Oliveira pelos crimes de associação criminosa e interceptação telefônica ilegal.