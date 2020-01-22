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Operação Spoofing

Para Gilmar Mendes, denúncia do MPF contra Glenn afronta sua decisão

O entendimento do ministro é que o oferecimento da denúncia é um ato que visa à responsabilização do fundador do site The Intercept Brasil

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 21:56
Ministro Gilmar Mendes Crédito: Nelson Jr.|SCO|STF
Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald sob acusação de envolvimento no hackeamento de contas de Telegram de autoridades como o ministro Sergio Moro (Justiça) desrespeita a decisão que ele deu em agosto do ano passado.
O entendimento do ministro é que o oferecimento da denúncia é um ato que visa à responsabilização do fundador do site The Intercept Brasil.

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"Denúncia é tentativa óbvia de atacar a imprensa livre", diz Glenn Greenwald

O despacho de Gilmar determinava justamente que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração se abstivessem de "praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística".
Glenn foi denunciado pelo procurador Wellington Oliveira pelos crimes de associação criminosa e interceptação telefônica ilegal.

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