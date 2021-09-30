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Francisco  Maximiano

Empresário é denunciado sob acusação de corrupção ligada aos Correios

Alvo da CPI da Covid, Maximiliano é acusado de participar de um esquema que envolvia o pagamento de propina a um ex-vice-presidente dos Correios e a um advogado, em troca de contratos

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 18:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 18:08
Sócio-proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano.
Sócio-proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O dono das empresas Precisa e Global, Francisco Emerson Maximiano, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em um caso relacionado a suspeitas de corrupção que envolve os Correios.
O sigilo da denúncia foi suspenso no mesmo dia em que o empresário, que já é alvo da CPI da Covid por supostas irregularidades no Ministério da Saúde, também foi o principal investigado de uma operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem e corrução para obter contrato com a Petrobras.
Na denúncia, a Procuradoria em São Paulo acusa Maximiano de participar de um esquema que envolvia o pagamento de propina a um ex-vice-presidente dos Correios e a um advogado, em troca de contratos com a estatal.
O esquema foi delatado por Alexandre Romano, ex-vereador de Americana pelo PT, e faz parte da chamada Operação Custo Brasil, braço inicial da Lava Jato em São Paulo.

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