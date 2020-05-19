Em um mês, 12 presos morreram por causa da Covid-19 no estado de SP

12 presos morrem por causa da Covid-19 no estado de SP Crédito: Shutterstock

O sistema carcerário paulista confirmou nesta terça-feira (19) a morte de 12 presos em decorrência da Covid-19 em um mês. No total, outros 30 detentos testaram positivo para o vírus até o fim da tarde desta terça, quando os dados foram encaminhados à reportagem pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), gestão João Doria (PSDB).

A primeira morte confirmada de um preso de São Paulo foi a do detento José Iran Alves da Silva, 66 anos, há exato um mês, na Santa Casa de Sorocaba (99 km de SP).

Santos cumpria pena na penitenciária 2 Doutor Antonio de Souza Neto, em Sorocaba.

Considerando a data do primeiro falecimento, com a atualização de óbitos da SAP, é como se um presidiário morresse por causa da Covid-19 a cada dois dias e meio no estado. A pasta não confirmou onde ocorreram os outros 11 falecimentos.

Além das mortes e casos confirmados, a SAP acrescentou que 110 presidiários permanecem isolados de outros detentos, preventivamente, pois estão com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

"Nos casos suspeitos entre os presos, o paciente é isolado e a Vigilância Epidemiológica local é contatada. Os servidores em contato com o paciente devem usar mecanismos de proteção padrão, como máscaras e luvas descartáveis", diz trecho de nota da pasta.

Em todo o sistema carcerário paulista, 54 servidores também testaram positivo para a Covid-19, dos quais 10 morreram por causa da doença. Além disso, outros 211 servidores foram afastados preventivamente, por suspeita de contaminação pelo vírus.