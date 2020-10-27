Em campanha, Boulos vai à Faria Lima rebater fama de invasor de casas

O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) lançou nesta terça-feira (27) um vídeo de campanha no qual visita a avenida Faria Lima, centro financeiro localizado na zona oeste da capital paulista, e aborda eleitores que o rejeitam.

Chamado de "Fala na Lata", o quadro é inspirado no finado programa de humor CQC, transmitido pela TV Bandeirantes. Na primeira peça, uma entrevistadora pergunta a um homem e a uma mulher o que eles pensam do candidato. "Sei que ele é de esquerda, que ele procura parar o Brasil", "se faz de pobre, mas de pobre não tem nada", ouve em resposta.

O psolista, então, desce de um carro e se apresenta aos entrevistados. "Essa coisa da invasão, que é o que mais falam ao meu respeito, também é uma mentira tremenda", afirma a um deles ao ser questionado sobre sua atuação no MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).