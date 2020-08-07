Doria lamenta e se solidariza com secretário preso pela PF

Alexandre Baldy Crédito: Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a prisão de seu ex-secretário de transportes metropolitanos, Alexandre Baldy (PP).

"Lamento o ocorrido e me solidarizo com ele e sua família, mas quero lembrar que nenhum [fato investigado é] relacionado ao estado de São Paulo", afirmou o governador nesta sexta-feira (7), no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

O tucano avaliou a gestão de Baldy na Secretaria de Transportes Metropolitanos como "correta, dinâmica e dentro das expectativas".

"Ele saberá fazer a sua defesa e apresentar seus documentos e com certeza o fará e muito bem", completou, afirmando que confia na Justiça.

Baldy foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (6) em São Paulo e pediu licença do cargo por um mês para se defender.

Ele foi um dos alvos de seis mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, comandada pelo juiz Marcelo Bretas.

Segundo o Ministério Público Federal, Baldy é um dos investigados por um "esquema que apura pagamento de vantagens indevidas a organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas".