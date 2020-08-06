Secretário de Transportes de Doria é preso pela PF em operação sobre fraudes na saúde

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (6) o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), durante operação para desarticular um grupo de empresários e agentes públicos que realizavam contratações dirigidas, especialmente na área da saúde.
Preso em São Paulo, Baldy é secretário da gestão do governador João Doria (PSDB) desde o início do ano passado. Ele também já foi ministro das Cidades durante o governo de Michel Temer (MDB) e ainda deputado federal por Goiás.