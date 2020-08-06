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São Paulo

Secretário de Transportes de Doria é preso pela PF em operação sobre fraudes na saúde

Preso em São Paulo, Baldy é secretário da gestão do governador João Doria (PSDB) desde o início do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 09:43

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:43

O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP)
O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP) foi preso na manhã desta quinta-feira (6) Crédito: Keiny Andrade (F)/Folhapress
A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (6) o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), durante operação para desarticular um grupo de empresários e agentes públicos que realizavam contratações dirigidas, especialmente na área da saúde.
Preso em São Paulo, Baldy é secretário da gestão do governador João Doria (PSDB) desde o início do ano passado. Ele também já foi ministro das Cidades durante o governo de Michel Temer (MDB) e ainda deputado federal por Goiás.

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