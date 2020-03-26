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Covid-19

Doria encerra coletiva dizendo que 'não é hora de briga, política e eleição'

O governador de São Paulo realizou o pronunciamento  em referência a atritos recentes que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido)

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 14:25
Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo encerrou a coletiva realizada nesta quinta-feira, 26, pelo governo do Estado para o anúncio de novas medidas contra a pandemia de coronavírus afirmando que "não é hora de briga, política e eleição", em referência a atritos recentes que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).
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O presidente havia dito a Doria, em teleconferência que reuniu Bolsonaro e governadores da região Sudeste, que o governador paulista "não tem altura para criticar o governo", acusando Doria de ter utilizado seu nome para se eleger em 2018. Doria, antes, discordou da posição do presidente em pronunciamento feito em cadeia nacional na terça-feira (24), quando Bolsonaro chamou a covid-19 de "gripezinha", minimizando os impactos da doença.
Doria concluiu a coletiva fazendo um apelo a autoridades políticas: "Reflitam, pensem nas pessoas, respeitem aqueles que querem viver, compreendam que o mundo é feito de seres humanos. Só com a preservação da vida teremos consumo e economia. Agora continua sendo a hora de proteger vidas", afirmou o governador.

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