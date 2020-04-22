Doria comemora isolamento e anuncia reabertura da atividade econômica em SP

Governador de São Paulo João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, a reabertura da atividade econômica no Estado a partir de 11 de maio. Segundo ele, a retomada da economia em São Paulo é possível pois o governo conseguiu controlar a curva de infecções do novo coronavírus e a ocupação de leitos dos hospitais para o tratamento dos paulistas com a covid-19.

Doria ainda comemorou a taxa média de 57% de isolamento social registrada pelo governo estadual na terça-feira (21) feriado em celebração ao Dia de Tiradentes. "Agradeço à população. 57% é um número bastante razoável. Nós buscamos estar acima do índice de 60%, o que ocorreu em algumas cidades", disse o governador.

Ao anunciar o plano de reabertura gradual da economia, Doria criticou todos os cidadãos que descumpriram as determinações do governo estadual e das prefeituras sobre o novo coronavírus. Classificando-os como "inimigos da vida", Doria afirmou que pediu resposta dos oficiais de segurança pública ao descumprimento. "Desrespeitaram, sem máscaras, as orientações do governo e da Prefeitura de São Paulo" e "se tornaram amigos e defensores do vírus e inimigos da vida", disse Doria.

O governador ainda afirmou que recomendou aos oficiais de segurança pública que tomem medidas contra quem estiver "sabotando a saúde e os profissionais de saúde". "Façam suas manifestações de forma segura, pela internet, mas não sejam irresponsáveis de fazerem isso na rua, nas avenidas de São Paulo, e ainda tentando bloquear algumas vias da cidade", alertou o tucano.