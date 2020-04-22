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Covid-19

Doria comemora isolamento e anuncia reabertura da atividade econômica em SP

Segundo o Governador de São Paulo, a retomada da economia em São Paulo é possível pois o governo conseguiu controlar a curva de infecções do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 14:34

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 14:34

Governador João Doria
Governador de São Paulo João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, a reabertura da atividade econômica no Estado a partir de 11 de maio. Segundo ele, a retomada da economia em São Paulo é possível pois o governo conseguiu controlar a curva de infecções do novo coronavírus e a ocupação de leitos dos hospitais para o tratamento dos paulistas com a covid-19.
Doria ainda comemorou a taxa média de 57% de isolamento social registrada pelo governo estadual na terça-feira (21) feriado em celebração ao Dia de Tiradentes. "Agradeço à população. 57% é um número bastante razoável. Nós buscamos estar acima do índice de 60%, o que ocorreu em algumas cidades", disse o governador.
Ao anunciar o plano de reabertura gradual da economia, Doria criticou todos os cidadãos que descumpriram as determinações do governo estadual e das prefeituras sobre o novo coronavírus. Classificando-os como "inimigos da vida", Doria afirmou que pediu resposta dos oficiais de segurança pública ao descumprimento. "Desrespeitaram, sem máscaras, as orientações do governo e da Prefeitura de São Paulo" e "se tornaram amigos e defensores do vírus e inimigos da vida", disse Doria.
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O governador ainda afirmou que recomendou aos oficiais de segurança pública que tomem medidas contra quem estiver "sabotando a saúde e os profissionais de saúde". "Façam suas manifestações de forma segura, pela internet, mas não sejam irresponsáveis de fazerem isso na rua, nas avenidas de São Paulo, e ainda tentando bloquear algumas vias da cidade", alertou o tucano.
Sobre a reabertura gradual da economia em algumas cidades do Estado, o governador afirmou que levará em conta situações locais, regionais e setores que possam retomar a economia com as devidas medidas de proteção.

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