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Covid-19

Doria: aulas não podem ser retomadas sem prévia autorização do governo de SP

Por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, Doria afirmou que 'neste momento a quarentena impede a realização de aulas seja no campo público ou no campo privado em todos os níveis de educação'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 15:18

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 15:18

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que "as aulas não podem ser retomadas sem prévia e expressa autorização do governo de São Paulo". Por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, Doria afirmou que "neste momento a quarentena impede a realização de aulas seja no campo público ou no campo privado em todos os níveis de educação".
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A orientação de isolamento foi emitida no dia 21 de março e, no momento de sua decretação, teria validade por 15 dias podendo o prazo ser estendido. "Se alguma escola privada comunicou ou orientou seus alunos professores e colaboradores para voltarem às aulas no dia 6, errou. Ela deve aguardar orientação do governo do Estado", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
Nesta sexta-feira (3) o governo do Estado também comunicou que a rede pública de ensino deverá adotar uma ferramenta de educação à distância, cedida pela empresa Google, para 3,5 milhões de alunos para uso durante a crise do novo coronavírus e além.

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