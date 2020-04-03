Doria: aulas não podem ser retomadas sem prévia autorização do governo de SP

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que "as aulas não podem ser retomadas sem prévia e expressa autorização do governo de São Paulo". Por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, Doria afirmou que "neste momento a quarentena impede a realização de aulas seja no campo público ou no campo privado em todos os níveis de educação".

A orientação de isolamento foi emitida no dia 21 de março e, no momento de sua decretação, teria validade por 15 dias podendo o prazo ser estendido. "Se alguma escola privada comunicou ou orientou seus alunos professores e colaboradores para voltarem às aulas no dia 6, errou. Ela deve aguardar orientação do governo do Estado", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.