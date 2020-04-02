Prefeitura de SP repassa merenda escolar para centros de acolhimento

A prefeitura da capital paulista está repassando os produtos das merendas das escolas municipais fechadas atualmente em razão da pandemia de coronavírus para 38 centros de acolhimentos da cidade, que possuem cozinhas para o preparo das refeições.
Os mantimentos também serão encaminhados para o Banco de Alimentos da cidade de São Paulo, onde poderão ser armazenados em geladeiras e freezers. Os alimentos do banco são doados a entidades assistenciais cadastradas na administração municipal.
Apenas na última semana, os centros de acolhimentos e o banco da prefeitura receberam dez toneladas de produtos não perecíveis das merendas escolares. A partir de hoje (2), os mantimentos perecíveis começaram a ser transferidos.
Segundo a prefeitura, no período letivo são oferecidas, diariamente, cerca de 2,5 milhões de refeições para 1 milhão de estudantes matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
Com informações da Agência Brasil