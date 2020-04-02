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Escolas fechadas

Prefeitura de SP repassa merenda escolar para centros de acolhimento

Mantimentos serão transferidos para 38 centros na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:34

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:34

Prefeitura de São Paulo repassa merenda escolar para centros de acolhimento
Prefeitura de São Paulo repassa merenda escolar para centros de acolhimento Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil
A prefeitura da capital paulista está repassando os produtos das merendas das escolas municipais  fechadas atualmente em razão da pandemia de coronavírus  para 38 centros de acolhimentos da cidade, que possuem cozinhas para o preparo das refeições.
Os mantimentos também serão encaminhados para o Banco de Alimentos da cidade de São Paulo, onde poderão ser armazenados em geladeiras e freezers. Os alimentos do banco são doados a entidades assistenciais cadastradas na administração municipal.
Apenas na última semana, os centros de acolhimentos e o banco da prefeitura receberam dez toneladas de produtos não perecíveis das merendas escolares. A partir de hoje (2), os mantimentos perecíveis começaram a ser transferidos.
Segundo a prefeitura, no período letivo são oferecidas, diariamente, cerca de 2,5 milhões de refeições para 1 milhão de estudantes matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino.
Com informações da Agência Brasil

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