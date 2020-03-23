Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Doria apela para que fábricas em SP não parem para não haver colapso na produção
Impactos covid-19

Doria apela para que fábricas em SP não parem para não haver colapso na produção

De acordo com o governador de São Paulo, os gestores devem seguir regras de segurança e ampliá-las para garantir saúde dos funcionários

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:46
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um pedido para que o setor industrial do Estado de São Paulo não interrompa a produção por causa da crise causada pelo novo coronavírus. "Os gestores devem seguir regras de segurança e ampliá-las para garantir saúde dos funcionários", disse Doria. "Pode parecer uma decisão difícil", acrescentou. "Faço um apelo para que os dirigentes tenham cuidado redobrado."
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo Doria, "a construção civil também deve continuar operando, com os cuidados devidos".
"Nós não podemos ter um blecaute do setor da construção civil", disse Doria, que destacou as obras em hospitais, pronto socorros e rodovias como essenciais.
O governador também fez um agradecimento ao setor agropecuário. "A agroindústria tem sido resiliente. Toda a cadeia está funcionando", afirmou.

Veja Também

Coronavírus: calamidade pública não é oportunidade de negócio

Bolsonaro revoga trecho de MP que previa suspensão de salários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados