Doria apela para que fábricas em SP não parem para não haver colapso na produção

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um pedido para que o setor industrial do Estado de São Paulo não interrompa a produção por causa da crise causada pelo novo coronavírus. "Os gestores devem seguir regras de segurança e ampliá-las para garantir saúde dos funcionários", disse Doria. "Pode parecer uma decisão difícil", acrescentou. "Faço um apelo para que os dirigentes tenham cuidado redobrado."