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Doria anuncia que SP vai produzir vacina contra Covid-19

O governador de São Paulo afirmou, nas redes sociais, que a droga contra a doença provocada pelo novo coronavírus já estaria na terceira fase de testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:04

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:04

João Doria e Dimas Covas anunciam testes de vacinas em São Paulo
João Doria e Dimas Covas anunciam testes de vacinas em São Paulo Crédito: Twitter João Doria
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na manhã desta quinta-feira (11) uma parceria entre o Instituto Butantan e um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus.
De acordo com ele, a droga contra a Covid-19 já estaria na terceira fase de testes, o último estágio antes da distribuição. O anúncio foi feito ao lado de Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, em um vídeo no Twitter.
Segundo Doria, novas informações serão divulgadas às 12h30, durante coletiva de imprensa do governo de São Paulo.

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