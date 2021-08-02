Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Desumanidade de Bolsonaro', diz Doria após presidente criticar Covas
Ex-prefeito de SP

'Desumanidade de Bolsonaro', diz Doria após presidente criticar Covas

Na semana passada, Bolsonaro criticou Bruno Covas por ter ido a uma partida de futebol no Rio de Janeiro meses antes de morrer em decorrência de um câncer

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 19:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 19:41
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito Bruno Covas
O governador de SP e o ex-prefeito Bruno Covas Crédito: Reprodução Twitter
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acusou Jair Bolsonaro (sem partido) de agir de forma covarde após o presidente criticar o ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, morto em maio deste ano em decorrência de um câncer.
"A desumanidade de Bolsonaro, agredindo de forma covarde Bruno Covas, só demonstra ainda mais sua falta de respeito pelos vivos e pela memória dos mortos", escreveu Doria nas redes sociais nesta segunda-feira (2).
Na semana passada, Bolsonaro criticou Bruno Covas durante conversa com apoiadores. "Ele fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã", disse.
Em janeiro deste ano, Covas sofreu severas críticas por determinar o fechamento de restaurantes e do comércio e, ao mesmo tempo, viajar para ver a final da Copa Libertadores, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Na ocasião, o tucano foi às redes sociais para explicar o episódio e disse que, depois de "tantas incertezas sobre a vida", a felicidade de ir com o filho para ao estádio "tomou uma proporção diferente".
Disse que a "lacração da internet resolveu pegar pesado", mas que "se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila".
Cerca de quatro meses após a partida de futebol, Covas morreu aos 41 anos em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase e suas complicações após longo período de tratamento.

Veja Também

Sem máscara, Bolsonaro recebe visita de presidente de Portugal

STF dá 10 dias para Bolsonaro explicar bloqueio de jornalistas no Twitter

Deputados do PT acionam STF contra Bolsonaro por uso da TV Brasil em live

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Brasília (DF) João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados