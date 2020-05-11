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Arquipélago

Depois de zerar casos da Covid-19, Fernando de Noronha encerra 'lockdown'

O chamado 'lockdown' tinha sido implementado pelo governo estadual em 20 de abril. Os moradores só poderiam sair de casa para realizar serviços essenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 14:12

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 14:12

Fernando de Noronha.
 Arquipélago de Fernando de Noronha Crédito: Bruno Lima
Após a cura de 28 pacientes e da não reincidência de casos da Covid-19 na ilha de Fernando de Noronha, a quarentena absoluta dos moradores foi encerrada neste domingo (10).
O chamado "lockdown" tinha sido implementado pelo governo estadual em 20 de abril. Desde que passou a vigorar, as pessoas só poderiam sair de casa para realizar serviços essenciais.
Mesmo com o fim da quarentena obrigatória, o arquipélago continua adotando medidas restritivas. Bares, pousadas e restaurantes, por exemplo, permanecem fechados.
Funcionam apenas os serviços essenciais.
O aeroporto não está operando na sua normalidade. Desde o dia 21 de março, só estão autorizados voos para socorro médico e situações excepcionais definidas pelas autoridades sanitárias.
Desde o dia 5 de abril, é proibida a entrada e saída de pessoas em Fernando de Noronha. A medida engloba turistas e moradores, sejam eles permanentes ou temporários.
O governo estadual deve publicar informações mais detalhadas nesta segunda-feira (11) sobre as ações de flexibilização na ilha.

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