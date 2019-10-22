Nas praias do nordeste

Defesa põe Forças Armadas à disposição para combater manchas de óleo

Vazamento de resíduo em praias é lamentável e inusitado, diz ministro

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 20:16 - Atualizado há 6 anos

Mancha de óleo atinge 39 praias do litoral nordestino. A praia de Ponta dos Mangues, em Sergipe, foi uma delas. Crédito: Divulgação | Brenda Dantas

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou nesta terça-feira (22), durante entrevista coletiva com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a participação do Exército no combate às manchas de óleo que atingem praias da Região Nordeste.

Azevedo e Silva considerou o vazamento de resíduos de óleo no litoral nordestino um “fato lamentável e inusitado”.

De acordo com o ministro, o recrudescimento das manchas justificou o emprego do contingente militar no combate ao desastre. “A Marinha está debruçada sobre isso [derramamento de origem desconhecida] desde o início de setembro. Todo o efetivo possível está sendo utilizado. O Plano Nacional de Contingência está sendo seguido. No início, as manchas eram pequenas, mas as ações estão sendo tomadas”, afirmou.

Fernando Azevedo e Silva sobrevoou o litoral baiano para averiguar o avanço das manchas. Um dos principais pontos turísticos da Bahia, as praias do Morro de São Paulo, foi afetado.

ORIGEM DESCONHECIDA

Os primeiros registros de manchas de óleo no litoral nordestino são do dia 30 de agosto. Ainda não há certeza sobre a origem do vazamento. Atualmente, mais de 200 localidades litorâneas registram presença de óleo cru. De acordo com o governo da Bahia, novas manchas apareceram nesta terça-feira no litoral sul do estado.

