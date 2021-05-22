Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Datafolha: 54% dos brasileiros são contra militares no governo Bolsonaro
Aumento na reprovação

Datafolha: 54% dos brasileiros são contra militares no governo Bolsonaro

O levantamento do instituto indicou ainda que 41% da população é favorável à presença de oficiais em postos do executivo, enquanto 5% não souberam opinar

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 19:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mai 2021 às 19:31
O presidente Bolsonaro durante cerimônia
O presidente Bolsonaro durante cerimônia Crédito: Alan Santos/PR
A nomeação de militares para cargos no governo federal é rejeitada por 54% dos brasileiros, aponta pesquisa do Datafolha publicada neste sábado. O levantamento do instituto indicou ainda que 41% da população é favorável à presença de oficiais em postos do executivo, enquanto 5% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada presencialmente, nos dias 11 e 12 de maio, com 2.071 pessoas. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais e para menos.
Em pesquisa semelhante realizada um ano atrás, a opinião também era majoritariamente contra as nomeações, aponta a Folha de S.Paulo. Na ocasião, 52% se disseram contrários, ante 43% favoráveis.
O Datafolha segmentou as respostas e, entre quem avalia o atual governo como ótimo ou bom, a aprovação aos militares no governo é de 75%. Dentre os participantes homens, os favoráveis são 46%. Já na divisão por região, o Sul é que mais apoia a presença (44%), seguido pelo Nordeste (39%). No grupo daqueles que sempre confiam nas declarações de Bolsonaro, a aprovação aos militares em cargos do governo federal tem a maior aceitação, de 83%. No grupo de empresários, a aprovação é de 64% e, no de evangélicos, de 48%.
Entre os entrevistados com ensino superior, 58% rejeitam a presença militar. O porcentual pula para 62% entre os funcionários públicos e para 69% entre os eleitores do ex-presidente Lula. Dos que reprovam o governo Bolsonaro, 75% também rejeitam os militares nos postos de comando do governo federal. Já entre os que defendem o impeachment do presidente a taxa de desaprovação é de 74% e entre os desempregados, de 66%.

Veja Também

90% dizem que o Brasil tem jeito, mostra Datafolha

Isolamento atinge pior nível desde início da pandemia, aponta Datafolha

54% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, diz Datafolha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Brasília (DF) governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na ES 257, em Aracruz
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados