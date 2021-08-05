CPI vai ouvir líder do governo Bolsonaro na quinta-feira da próxima semana

O deputado federal Ricardo Barros (PP - PR) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou nesta quinta-feira (5) o cronograma de depoimentos da próxima semana, entre eles o do líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

Barros será ouvido na quinta-feira (12). No início da atual semana, os senadores já haviam aprovado a quebra de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário do líder do governo.

O deputado é suspeito de envolvimento em irregularidades relativas à compra da vacina indiana Covaxin. Em depoimento à CPI, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) disse que levou as denúncias ao presidente Jair Bolsonaro, que teria respondido que se tratava de um "rolo" de Barros.

Na mesma semana, serão ouvidos na terça-feira (10) um representante do laboratório Vitamedic, que é produtor do medicamento Ivermectina -o requerimento ainda não foi aprovado- e, na quarta-feira (11), Helcio de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil.