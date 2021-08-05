Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CPI vai ouvir líder do governo Bolsonaro na quinta-feira da próxima semana
Ricardo Barros

CPI vai ouvir líder do governo Bolsonaro na quinta-feira da próxima semana

No início da atual semana, os senadores já haviam aprovado a quebra de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário do líder do governo, o deputado Ricardo Barros (PP-PR)

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:04
O deputado federal Ricardo Barros (PP - PR)
O deputado federal Ricardo Barros (PP - PR) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou nesta quinta-feira (5) o cronograma de depoimentos da próxima semana, entre eles o do líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR).
Barros será ouvido na quinta-feira (12). No início da atual semana, os senadores já haviam aprovado a quebra de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário do líder do governo.
O deputado é suspeito de envolvimento em irregularidades relativas à compra da vacina indiana Covaxin. Em depoimento à CPI, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) disse que levou as denúncias ao presidente Jair Bolsonaro, que teria respondido que se tratava de um "rolo" de Barros.
Na mesma semana, serão ouvidos na terça-feira (10) um representante do laboratório Vitamedic, que é produtor do medicamento Ivermectina -o requerimento ainda não foi aprovado- e, na quarta-feira (11), Helcio de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil.
Almeida, que é coronel do Exército, foi apontado em depoimento como a pessoa que ligou o policial militar Luiz Paulo Dominghetti em contato com o então secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco.

Veja Também

Ex-assessor do Ministério da Saúde diz à CPI que nunca negociou vacina

CPI aponta contradições após Blanco negar que negociou vacinas com Ministério

Deputado é retirado da CPI da Covid acusado de tumultuar e intimidar senadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro governo federal Política CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados