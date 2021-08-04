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Reinhold Stephanes

Deputado é retirado da CPI da Covid acusado de tumultuar e intimidar senadores

Deputado Reinhold Stephanes Junior (PSD-RR), aliado do presidente Jair Bolsonaro, poderá ser acionado no Conselho de Ética da Câmara após o ocorrido

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:31
Deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) é retirado da sala
Deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) é retirado da sala Crédito: Pedro França/Agência Senado
O deputado Reinhold Stephanes Junior (PSD-RR) foi retirado da sala da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid após ordem do vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que presidia a reunião. Stephanes foi acusado de tumultuar a sessão e intimidar os senadores após ser flagrado filmando a reunião e criticando a CPI.
Randolfe determinou que a Polícia do Senado retirasse o deputado da sala. Em seguida, afirmou que vai acionar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para alertar que nenhum parlamentar pode intimidar a CPI da Covid. Ele deixou claro que o acesso a deputados é permitido, mas não para tumultuar os trabalhos. De acordo com Randolfe, Reinhold Stephanes Junior, aliado do presidente Jair Bolsonaro, poderá ser acionado no Conselho de Ética da Câmara após o ocorrido.

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