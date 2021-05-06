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Licenciado da prefeitura

Covas mantém sangramento no estômago e faz radioterapia, diz boletim

Covas está internado no hospital Sírio-Libanês. Na terça, ele foi liberado para sair da UTI e ser transferido a uma unidade semi-intensiva da unidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:52

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:52

O prefeito Bruno Covas ao lado do filho
O prefeito Bruno Covas ao lado do filho Crédito: Reprodução Twitter Bruno Covas
O prefeito Bruno Covas (PSDB) mantém um sangramento residual no estômago e iniciou radioterapia para tratar o problema, diz boletim da equipe médica divulgado na tarde desta quinta-feira (6).
Covas está internado no hospital Sírio-Libanês. Na terça, ele foi liberado para sair da UTI e ser transferido a uma unidade semi-intensiva da unidade. Ele havia sido intubado para estancar um sangramento no estômago.
Segundo a nota, na quarta (5) ele foi submetido a um novo exame de endoscopia digestiva alta, "que evidenciou discreto sangramento residual no estômago".
O comunicado diz ainda que o prefeito está recebendo todo suporte clínico necessário e que seu quadro é estável.

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