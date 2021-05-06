Covas mantém sangramento no estômago e faz radioterapia, diz boletim

O prefeito Bruno Covas ao lado do filho Crédito: Reprodução Twitter Bruno Covas

O prefeito Bruno Covas (PSDB) mantém um sangramento residual no estômago e iniciou radioterapia para tratar o problema, diz boletim da equipe médica divulgado na tarde desta quinta-feira (6).

Covas está internado no hospital Sírio-Libanês. Na terça, ele foi liberado para sair da UTI e ser transferido a uma unidade semi-intensiva da unidade. Ele havia sido intubado para estancar um sangramento no estômago.

Segundo a nota, na quarta (5) ele foi submetido a um novo exame de endoscopia digestiva alta, "que evidenciou discreto sangramento residual no estômago".