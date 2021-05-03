Ricardo Nunes diz que seguirá no "mesmo ritmo de trabalho" de Covas em SP

"Orientação que Bruno Covas nos deu é para que a Prefeitura continuasse no mesmo ritmo de trabalho: que sejam feitas as entregas, as inaugurações, os projetos em andamento e que não fosse recuado em absolutamente nada", afirmou Nunes. "É isso que nós estamos seguindo."

Durante inauguração de leitos de UTI a partir de doações de instituições privadas nesta tarde, Nunes afirmou que a prefeitura deve ampliar o número de postos de internação a fim de garantir um "nível de segurança maior para a população". Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a região metropolitana de São Paulo registra ocupação dos leitos de enfermaria de 59,9% e de UTI em 76,5%. "É um número elevado", disse.