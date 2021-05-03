Com câncer, Bruno Covas vai para UTI e é intubado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Sírio-Libanês Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

Tratando de um câncer que começou no sistema digestivo, o prefeito de São Paulo , Bruno Covas, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Sírio-Libanês e está intubado, informou a prefeitura da capital nesta segunda-feira (3).

Covas foi internado no domingo (2) para fazer exames de sangue, de imagens e endoscópico para continuar o tratamento de quimioterapia e imunoterapia, diz a prefeitura. A endoscopia mostrou que havia um sangramento no local do tumor inicial, na cárdia, entre o esôfago e o estômago.

O prefeito então foi levado à UTI e intubado.

Covas é acompanhado pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

O câncer do prefeito originou-se na cárdia, uma válvula no trato digestivo, e depois afetou também o fígado. Ele iniciou tratamento ainda em 2019 e evitou, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas.

Entre outubro de 2019 e fevereiro último, o prefeito fez oito sessões de quimioterapia. As lesões cancerígenas regrediram, mas não desapareceram por completo.

Em fevereiro, um novo nódulo no fígado foi descoberto. Na ocasião, a equipe médica disse que o câncer no sistema digestivo que ele trata desde 2019 conseguiu "ganhar terreno", mas que ainda era menor do que o primeiro encontrado há dois anos.

No último dia 16, os médicos anunciaram que exames detectaram o surgimento de novos focos de câncer no fígado e ossos do prefeito e ele foi internado novamente.

Mas no último dia 27, os médicos anunciaram que ele teria alta. A prefeitura informou à época que a internação se prolongou devido ao acúmulo de líquido entre os pulmões e a pleura (membrana que reveste os pulmões), dentro da caixa torácica. O acúmulo é decorrente de uma inflamação provocada por um dos tumores no fígado. Covas fez drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, dizem os médicos, com redução do líquido e melhora clínica, o que permitiu que ele deixasse o hospital.

Em casa, o prefeito estava recebendo alimentação venosa suplementar para recuperar o peso perdido nos últimos meses, e faria quimioterapia e imunoterapia a cada duas semanas, a começar pelo último fim de semana. O tratamento previsto no entanto foi adiado porque a equipe médica achou melhor esperar os resultados de novos exames.

Até que no domingo a prefeitura anunciou que ele voltaria a ser internado. O prefeito anunciou que vai se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo , o que deve ser oficializado nesta segunda pela Câmara Municipal. Neste período, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumirá a maior prefeitura do país.

Em rede social, Covas disse que nos últimos meses a vida tem apresentado enormes desafios e que ele tem procurado enfrentá-los com fé, cabeça erguida e muita determinação. Reeleito no segundo turno em novembro passado, o tucano vinha despachando do hospital e de casa.

À Folha, Nunes afirmou que vai consultar Covas em temas importantes e que não fará mudanças enquanto for prefeito em exercício.

"Me sinto preparado para ocupar a cadeira nesses 30 dias. Nesses quatro meses do lado do Bruno, aprendi muito, a equipe montada é muito boa, está todo mundo muito entrosado. Os trabalhos vão continuar, eu vou continuar conversando com ele", afirmou Nunes no domingo.