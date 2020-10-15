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Política

Covas diz que pretende ter renda complementar de R$ 100 para 1 milhão em SP

A ideia do atual prefeito de São Paulo é que os valores complementem o auxílio emergencial do governo federal, que caiu de R$ 600 para R$ 300

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 16:33
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
 O prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou que os valores são para este ano Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (15) que pretende fornecer uma renda complementar de R$ 100 a 1 milhão de pessoas ao menos até o fim do ano.
A afirmação foi feita em sabatina do jornal "O Estado de S.Paulo".
A ideia é que os valores complementem o auxílio emergencial do governo federal, que caiu de R$ 600 para R$ 300. Essa era uma bandeira de Celso Russomanno (Republicanos), que foi encampada pelo tucano.
"Já fizemos as contas. É possível complementar para um 1 milhão de pessoas, algo em torno de R$ 100 por mês, outubro, novembro e dezembro. Há recursos orçamentários na ordem de R$ 300 milhões".
O prefeito afirmou que os valores são para este ano, mas não descartou que a renda se estenda para o próximo ano.
Covas decidiu que sancionará o projeto de lei do vereador Eduardo Suplicy (PT) que propõe a criação da "renda básica emergencial municipal".
O projeto do petista propõe o pagamento mensal de R$ 100 por membro das famílias de beneficiários do Bolsa Família e de trabalhadores ambulantes do comércio informal enquanto durar a pandemia.

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O projeto de Suplicy ainda precisa ser votado na Câmara Municipal. Por meio das redes sociais, Covas pediu que Eduardo Tuma (PSDB), presidente da Casa, coloque o texto em votação.
"Convoquei sessões extraordinárias para semana que vem com o intuito de votar o projeto da renda básica emergencial", respondeu Tuma. O projeto deve passar por duas votações ainda na próxima semana.
O projeto deverá se votado na próxima terça-feira (20).

CRECHES 

Covas também foi questionado sobre a influência do vice da sua chapa, Ricardo Nunes, em creches, conforme a Folha de S.Paulo vem noticiando.
"O fato de um vereador lutar por mais creches no seu bairro não comprova nenhum caso de corrupção. A matéria não traz nenhum indício que houve favorecimento desta ou daquela entidade por apontamento do vereador Ricardo Nunes", disse.

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