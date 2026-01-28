Home
Corpo de corretora desaparecida em Goiás é encontrado

A família de Daiane é de Uberlândia (MG), e a corretora morava sozinha havia dois anos em Caldas Novas (GO)

FRANCISCO LIMA NETO

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:11

O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, foi encontrado em área de mata em Caldas Novas, no Sul do Estado de Goiás. Ela estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro. A Polícia Civil goiana divulgou que dois suspeitos de participação no desaparecimento da mulher foram presos na manhã desta quarta-feira (28) e, conforme apuração do g1 Goiás, eles são o síndico Cléber Rosa de Oliveira e Maykon Douglas de Oliveira, filho dele.

A câmera do elevador mostra a última imagem de Daiane ao descer ao subsolo. Não há registros dela retornando ao elevador nem deixando o condomínio. Segundo a polícia, o local possui apenas uma câmera com alcance limitado, e a área do relógio de energia não é monitorada. A Delegacia de Homicídios passou a investigar o caso após a quebra de sigilo bancário de Daiane, autorizada pela Justiça, identificar que não houve movimentação financeira que pudesse ajudar a localizá-la. O celular da corretora está desativado desde o dia de seu desaparecimento.

A família disse que Daiane tem processos contra o condomínio devido a desavenças. Uma das suspeitas, segundo pessoas ligadas à investigação, é que a corretora tenha sido sequestrada e colocada no porta-malas de um veículo. O carro teria saído por uma área onde a câmera de segurança não funciona. A família de Daiane é de Uberlândia (MG), e a corretora mora sozinha há dois anos em Caldas Novas. Ela se mudou para a cidade para administrar seis apartamentos que a família comprou no mesmo prédio onde foi vista pela última vez.

A mãe disse que conversou com a filha horas antes do desaparecimento. No dia seguinte, registrou boletim de ocorrência após chegar a Caldas Novas, por volta das 17h, e realizar buscas inclusive em unidades de saúde da cidade. "Quando entrei no apartamento, vi que ela não estava e busquei em outros apartamentos nossos no condomínio, preocupada, porque ela não atendia o celular e nada", disse Nilse Alves.

Imagens de câmera de segurança mostram Daiane saindo do apartamento e entrando no elevador, vestida de blusa preta, short verde e chinelos. Ela gravava a situação com o celular e chegou a conversar com outro morador no elevador antes de chegar à recepção do condomínio. O vídeo, enviado por WhatsApp a uma amiga pouco antes do desaparecimento, registra a reclamação da corretora sobre a falta de energia em seu imóvel o restante do prédio estava com eletricidade.

Nas imagens, ela mostra o apartamento dela sem energia, enquanto o saguão do seu andar aparece com as lâmpadas ligadas. "Vamos ver o que está acontecendo. Se foi igual ontem ou igual têm sido esses cortes repentinos", diz a corretora, na gravação pelo celular. Ao encontrar outro morador no elevador, conforme as imagens, a corretora explica por que estava filmando. "Alguém está desligando meu padrão [de energia elétrica], brincando de desligar. Deve ter menino aqui", disse ela, ressaltando que as contas de energia estavam pagas.

No ano passado, os condôminos chegaram a realizar uma assembleia para discutir a expulsão da corretora do prédio por supostos barulhos e comportamentos considerados excessivos pela administração. Ao todo, 52 dos 58 moradores teriam votado a favor da medida. No entanto, segundo a mãe, decisão liminar invalidou a ordem de expulsão, pois a filha e a advogada da família foram impedidas pelo síndico de participar da assembleia. "Ele não conseguiu expulsá-la de lá", afirmou a mãe de Daiane.

