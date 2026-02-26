Como ficou a jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, 30 anos após enterro

Produção TV Gazeta / [email protected]
Editor adjunto / [email protected]
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:02
Na última segunda-feira (23), durante a exumação dos restos mortais dos integrantes dos Mamonas Assassinas, uma jaqueta colocada dentro do túmulo do vocalista Dinho foi encontrada praticamente intacta, o que surpreendeu os familiares que participaram do procedimento. As imagens acima foram cedidas para A Gazeta.
Segundo Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca Mamonas, a peça estava dentro da gaveta desde o enterro, há três décadas. “A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem. Foi, para mim, o momento mais impactante de tudo. A jaqueta foi algo inusitado e, por estar em bom estado e não estar junto aos restos mortais, pensamos em mantê-la exposta no memorial. Ela vai ser tratada e emoldurada”, afirmou.
A jaqueta permanece com o símbolo/nome da banda na frente e costas e tem uma bandeira do Brasil do lado direito. A conservação gerou especulações nas redes sociais, mas a explicação se dá pela composição da roupa: a jaqueta é basicamente feita em nylon, uma espécie de fibra sintética de alta resistência e que leva séculos para se desintegrar e decompor.
A exumação faz parte de um projeto chamado Memorial Vivo, que prevê o plantio de cinco árvores em homenagem aos cinco músicos que faziam parte da banda.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o