Exumação

Como ficou a jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, 30 anos após enterro

Estado de conservação da vestimenta surpreendeu familiares que presenciaram a exumação dos restos mortais nesta semana

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 19:02

Trinta anos depois, a jaqueta colocada no túmulo do cantor Dinho permanece praticamente intacta Crédito: Cedido para A Gazeta por familiares de Dinho

Na última segunda-feira (23), durante a exumação dos restos mortais dos integrantes dos Mamonas Assassinas, uma jaqueta colocada dentro do túmulo do vocalista Dinho foi encontrada praticamente intacta, o que surpreendeu os familiares que participaram do procedimento. As imagens acima foram cedidas para A Gazeta.

Segundo Jorge Santana, primo de Dinho e CEO da marca Mamonas, a peça estava dentro da gaveta desde o enterro, há três décadas. “A jaqueta estava ali há 30 anos e parecia que tinha sido colocada ontem. Foi, para mim, o momento mais impactante de tudo. A jaqueta foi algo inusitado e, por estar em bom estado e não estar junto aos restos mortais, pensamos em mantê-la exposta no memorial. Ela vai ser tratada e emoldurada”, afirmou.

A jaqueta permanece com o símbolo/nome da banda na frente e costas e tem uma bandeira do Brasil do lado direito. A conservação gerou especulações nas redes sociais, mas a explicação se dá pela composição da roupa: a jaqueta é basicamente feita em nylon, uma espécie de fibra sintética de alta resistência e que leva séculos para se desintegrar e decompor.

A exumação faz parte de um projeto chamado Memorial Vivo, que prevê o plantio de cinco árvores em homenagem aos cinco músicos que faziam parte da banda.

