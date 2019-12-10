Comissão do Senado aprova pacote anticrime, e texto vai a plenário

Plenário do Senado vai votar a reforma da Previdência em primeiro turno Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ ) do Senado aprovou nesta terça-feira (10) versão desidratada do pacote anticrime inicialmente proposto pelo ministro Sergio Moro (Justiça). A votação, que excluiu algumas das principais bandeiras do ministro, foi simbólica. O relator da matéria, Marcos do Val (Podemos), defendeu o texto na íntegra como veio da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado na semana passada

A decisão dos senadores que integram a comissão de não modificar o texto e apenas carimbar o que veio da Câmara foi tomada para acelerar a tramitação da proposta na Casa. Se ele for mantido em plenário, segue direto para sanção do presidente Jair Bolsonaro . Caso seja alterado, terá que retornar à Câmara, o que empurra o fim da tramitação para 2020.

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Parlamentares disseram reservadamente que, apesar de ter visto seu pacote murchar, Moro afirmou, ao contrário do que tem dito publicamente, que concorda que o pacote seja aprovado sem modificações. A cúpula do Senado costurou um acordo para acelerar a votação do pacote anticrime aprovado na Câmara na semana passada.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), postergou em duas horas o início da sessão do Congresso Nacional desta terça para que a CCJ pudesse se reunir. Inicialmente, o Congresso se reuniria às 11h, mas a sessão foi remarcada para as 13h.

O Senado começou a costurar o acordo para tentar dar uma sinalização positiva à Câmara, Casa com a qual passou todo o ano em enfrentamento, e à população, que, como mostrou pesquisa do instituto Datafolha, tem em Moro o ministro mais bem avaliado no primeiro ano do governo Bolsonaro.

O documento aprovado na Câmara e, agora, na CCJ foi um substitutivo ao texto do relator original, Capitão Augusto (PL-SP), que incluía muitos pontos defendidos por Moro e também do projeto enviado pelo ministro Alexandre de Moraes, em 2018.

Além de ter excluído pontos que estavam no pacote de Moro, a proposta cria o juiz de garantias, responsável por instruir, mas não julgar o processo. Internamente o Ministério da Justiça já havia considerado uma derrota a aprovação do pacote nos termos em que aconteceu.

No entanto, agora, se fossem tentar fazer qualquer alteração, a situação poderia ser ainda pior, já que não veria nada aprovado ainda neste ano.

SEGUNDA INSTÂNCIA

A prisão em segunda instância é tratada em uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que tramita na Câmara e em um projeto de lei que tramita no Senado.

Além disso, o grupo de senadores lavajatistas pretende apresentar um projeto de lei em fevereiro, quando o Congresso retoma suas atividades, para tentar restabelecer pontos do pacote que foram deixados para trás na Câmara.