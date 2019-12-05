Veja como votaram os deputados do ES no projeto anticrime de Moro

Hélder Salomão (PT) - AUSENTE

"Votei pela aprovação do relatório e defendo o endurecimento das nossas leis penais. Todos os pontos relatados ajudam a endurecer o combate à corrupção, ao crime organizado, ao caixa 2, à lavagem de dinheiro, às organizações criminosas e aos crimes violentos. Inclusive aprovamos a proposta incluída pelo colega do Republicanos, deputado Lafayette [de Andrada], que proíbe a "saidinha" para condenados por crimes hediondos."

"O pacote anticrime aprovado pela Câmara tem como objetivo combater o crime organizado no país, mudando a lei penal, o processo penal, para não dar mais espaço para o tráfico de drogas, tráficos de armas e os crimes graves. O crime no Brasil não terá mais vez. A proposta trouxe avanços para a segurança pública. O Cidadania está analisando pontos que ficaram de fora do projeto para serem reapresentados. Outro ponto que é a prisão após condenação em 2ª instância já está em andamento na Câmara e tem nosso apoio para ser aprovado."

"Como eu falei no plenário da Câmara, gostaríamos de ter aprovado o projeto original do pacote anticrime, proposto pelo ministro Sergio Moro. Não conseguimos, mas o texto que segue para o Senado, aprovado ontem [quarta] com o voto favorável de 408 parlamentares, leva avanços importantes no tocante à luta no combate ao crime organizado e mais rigor na legislação penal brasileira quanto aos delitos de tráfico de drogas e de armas e milícia privada. Além disso, os crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes hediondos serão tratados com maior rigor penal. O projeto prevê também a agilização e modernização da investigação criminal e a persecução penal. Entretanto, os pontos do projeto original que ficaram de fora, por ser matéria importante e necessária às ações de combate ao crime no Brasil, poderão voltar a tramitar separadamente no ano que vem."

"Foi um avanço importante, mas lamentamos ter sido retirado do texto a prisão em 2ª instância e também o excludente de ilicitude. Vamos trabalhar firme para que o mais rápido possível possamos votar esses dois pontos também. Queremos mostrar que o crime não compensa no Brasil."

"Precisamos de lei mais severas. Chega de impunidade no nosso país."

"Votei a favor porque, depois de 200 dias, o grupo de trabalho que estava estudando o projeto aperfeiçoou muito o pacote. Acho importante para dar uma resposta a crimes violentos, crime de corrupção e crime organizado. É o primeiro grande passo, via repressão, com o endurecimento das penas, para reduzir os crimes. Temos outras etapas, com a votação da prisão em 2ª instância e o projeto de lei de caixa dois, que inclusive sou o relator e entreguei o relatório nesta quinta (5)."

"Não votei, mas sou a favor do projeto. Acho uma pena o 'plea bargain' não ter entrado. Poderia agilizar os processos judiciais. Mas acho que foi positivo terem retirado o excludente de ilicitude, porque não temos segurança suficiente para aprovar isso no Brasil; as videoconferências para presos, porque ele pode ser coagido a depor por alguém atrás das câmeras; e a prisão em 2ª instância, que acredito que deve ser votada como uma emenda constitucional."

"O pacote é um passo importante para a luta contra o crime no Brasil. Destaco como pontos principais o aumento de pena para crimes mais graves e as alterações que vão permitir novas formas de investigação."

A deputada, que votou a favor do pacote anticrime, não retornou o contato da reportagem até a publicação desta matéria.