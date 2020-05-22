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Isolamento Social

Com feriado, cidade de São Paulo alcança taxa de isolamento de 52%

O número é considerado como o melhor índice para uma quinta desde março, foi divulgado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:31

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:31

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo
Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Crédito: Folhapress
A taxa de isolamento social na capital paulista na quinta-feira, 21, ficou em 52%, melhor índice para uma quinta desde março. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 22, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, e é resultado do feriadão decretado pelas autoridades municipais para tentar frear o avanço do coronavírus na cidade.
No Estado, a taxa foi menor, de 49%, uma vez que as demais cidades não anteciparam o feriado, como foi feito na capital. Na noite desta quinta, entretanto, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei que antecipa para a próxima segunda-feira, 25, o feriado da Revolução Constitucionalista, de 1932, que é comemorado no Estado em 9 de julho. Esse feriado valerá para todo o Estado, incluindo também a capital, criando um fim de semana prolongado.
Nesta sexta, 22, intervalo entre os feriados, a capital está em ponto facultativo, e parte do comércio está aberta. Se os índices se mantiverem superior a 50%, esta terá sido a melhor semana desde a segunda semana da quarentena, em 29 de março. Na quarta, primeiro dia do feriado, a taxa foi de 51%.
Os índices, entretanto, ainda estão bem abaixo do que as autoridades de saúde do Estado consideram como ideal: 70%. Na semana que vem, após o feriadão, Prefeitura e governo do Estado devem anunciar as mudanças da atual quarentena, que acaba no dia 31.

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