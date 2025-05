Folha de São Paulo

Chefe do tráfico da Maré é morto em operação da PM no Rio

Traficante foi morto por agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). A PM diz que criminosos atiraram contra agentes e houve confronto

Um dos traficantes mais procurados do Rio foi morto em uma operação da Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13). Thiago da Silva Folly, o TH, era chefe do tráfico do TCP (Terceiro Comando Puro) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ele era procurado pela Justiça desde 2016 e foi acusado de homicídios e tráfico de drogas. >