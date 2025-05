Baleada no rosto

Advogado é condenado e preso por tentar matar mulher em Viana

Alex de Oliveira de Jesus recebeu uma pena de oito anos de prisão no regime semiaberto por tentativa de homicídio; crime aconteceu em 2008, e teria relação com tráfico de drogas

Um advogado de 38 anos foi condenado a oito anos de prisão no regime semiaberto por tentar matar a tiros uma mulher no bairro Areinha, em Viana, no ano de 2008. O julgamento aconteceu na última segunda-feira (12), e, conforme a denúncia do Ministério Público do Estado, o crime teria relação com o tráfico de drogas: na época, Alex Oliveira de Jesus — que ainda não era formado em Direito — e um comparsa queriam usar a casa em que a vítima estava para embrulhar drogas; como ela não permitiu, eles abriram fogo. >