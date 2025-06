Depoimento à PF

Bolsonaro depõe à PF e diz que mandou cerca de R$ 2 milhões ao filho Eduardo nos EUA

Ex-presidente foi ouvido em inquérito da Polícia Federal que apura a atuação de deputado licenciado contra autoridades brasileiras no exterior

A informação foi dada por Bolsonaro, nesta quinta-feira (5), ao sair da sede da Polícia Federal , após prestar depoimento no inquérito que apura a atuação de Eduardo contra autoridades brasileiras no exterior.>

A investigação tramita no STF (Supremo Tribunal Federal) sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes .>

De acordo com o ex-presidente, o dinheiro foi tirado do total de doações de sua campanha à presidência em 2022 e ele resolveu fazer a remessa para que o filho se mantenha nos EUA, "sem passar por dificuldades".>

Bolsonaro disse que tomou a atitude por querer o bem-estar do filho e que, "graças a Deus", teve como depositar dinheiro em sua conta – no dia 13 de maio, segundo ele.>

Apesar disso, o ex-presidente afirmou que Eduardo tem um bom relacionamento com a família do presidente americano, Donald Trump, e com o parlamento do país.>