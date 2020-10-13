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Caso Flordelis

Cármen Lúcia nega pedido de habeas corpus de deputada Flordelis

Na decisão, a ministra argumenta que o STF não é a instância competente para conhecer e julgar o habeas corpus'; Flordelis é monitorada por uma tornozeleira eletrônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 14:22

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:22

Ministra Cármen Lúcia. Foi a segunda mulher a integrar a Suprema Corte
Ministra Cármen Lúcia. Foi a segunda mulher a integrar a Suprema Corte Crédito: Carlos Moura|SCO|STF
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia negou pedido de habeas corpus feito pela defesa da deputada federal Flordelis, acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado a tiros dentro de casa, no dia 16 de junho do ano passado.
Flordelis está sendo monitorada pela justiça do Rio de Janeiro por meio de uma tornozeleira eletrônica.
Na decisão, a ministra argumenta que o STF não é a instância competente para conhecer e julgar habeas corpus, quando for paciente autoridade com prerrogativa de foro, nos casos em que aquela condição processual não a qualifique para ser julgada, diretamente, nesta instância judicial.
Na decisão, Cármen Lúcia afirma que as medidas impostas são justificadas, diante da gravidade das acusações.
A decisão do Juízo processante fundamenta-se em fatos supervenientes demonstrativos da insuficiência das medidas cautelares antes impostas à paciente, justificando-se devidamente, por elementos razoáveis e adequados à excepcional gravidade dos crimes em apuração (homicídio consumado triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso, associação criminosa) e diante das denúncias de tentativa de intimidação de uma das testemunhas de acusação pela ré Flordelis dos Santos de Souza.
Cármen Lúcia pondera também que as medidas fixadas na decisão questionada  monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno  não dificultam ou impedem o exercício do mandato parlamentar, conforme alegado no pedido da defesa.
A defesa da deputada informou que respeita as decisões judiciais e irá concentrar esforços no pedido de habeas corpus feito ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

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