Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Candidato a vereador é preso com R$ 15 mil escondidos na cueca em Sergipe
Durante abordagem

Candidato a vereador é preso com R$ 15 mil escondidos na cueca em Sergipe

Edilvan Messias (PSD), mais conhecido como Vanzinho de Altos Verdes, recebeu voz de prisão de policiais militares que investigavam denúncia anônima sobre suposta compra de votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 17:33

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:33

R$ 15.300 estavam escondidos na cueca do candidato
R$ 15.300 estavam escondidos na cueca do candidato Crédito: Polícia Militar de Sergipe / Divulgação
Um candidato a vereador da cidade de Carira, no interior de Sergipe, foi preso na tarde desta quarta-feira (21) com R$ 15.300 escondidos na cueca.
Edilvan Messias dos Santos (PSD), mais conhecido como Vanzinho de Altos Verdes, recebeu voz de prisão de policiais militares que investigavam denúncia anônima sobre suposta compra de votos no município.
O caso ocorreu uma semana após o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, ter sido flagrado, durante operação da Polícia Federal, com R$ 33.150 também na cueca. Após repercussão do episódio, ele pediu afastamento do mandato por um período de 90 dias.
Durante a abordagem realizada em Sergipe, os policiais encontraram material de campanha eleitoral no interior de um dos veículos, ocupado por um casal.
O PSD local afirmou que o caso será investigado.
Logo após pararem os veículos considerados suspeitos, os policiais iniciaram o procedimento de revista, e localizaram o dinheiro.
As cédulas, colocadas dentro da roupa íntima, estavam numa sacola plástica. Vanzinho de Altos Verdes foi liberado logo após prestar depoimento.
A Polícia Civil de Sergipe instaurou inquérito para apurar o caso.
Em depoimento, de acordo com informações da Polícia Militar de Sergipe, o candidato disse que o dinheiro era proveniente de um pagamento e seria utilizado para a compra de um carro.
A reportagem não conseguiu entrar em contato com o candidato.

Veja Também

Caso da cueca deve ser engavetado no Conselho de Ética, preveem senadores

Ministro do STJ aparece de cueca em sessão virtual da corte

Flagrado com dinheiro na cueca, senador se licencia e filho pode assumir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados