Candidato a prefeito no RJ tem mal súbito e morre durante live

Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, era candidato a prefeito pelo Republicanos e participa de uma entrevista quando passou mal Crédito: Reprodução/Framesc

O candidato a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro , Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (11) durante uma transmissão ao vivo.

Ele era candidato pelo partido Republicanos e representava a coligação Todos por Bom Jesus e Deus por nós. Na hora da live, organizada por uma faculdade, ele teve um mal súbito e não resistiu. As informações são do G1 do Norte Fluminense e do jornal O Dia.

A cidade onde o candidato concorria é "irmã" do município capixaba Bom Jesus do Norte. As duas localidades se dividiram por brigas políticas. Uma acabou ficando nas divisas do Espírito Santo. Já a outra ficou no território do Estado do Rio de Janeiro.

O filho do candidato e atual vice-prefeito da cidade, Paulo Sérgio Cyrillo Junior, acompanhava a entrevista concedida à 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), transmitida pela Faculdade Metropolitana São Carlos (Famesc), e foi quem socorreu o pai. Embora tenha sido levado ao Hospital São Vicente, não chegou com vida. Após a confirmação do óbito, o vídeo foi removido do canal pela instituição.

Familiares informam que Cyrillo sofreu um infarto fulminante. Ele deixa a esposa, dois filhos e duas netas. Em nota, a Famesc lamenta a morte do candidato.