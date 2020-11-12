Candidato a prefeito no RJ tem mal súbito e morre durante live

O candidato a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (11) durante uma transmissão ao vivo.
Ele era candidato pelo partido Republicanos e representava a coligação Todos por Bom Jesus e Deus por nós. Na hora da live, organizada por uma faculdade, ele teve um mal súbito e não resistiu. As informações são do G1 do Norte Fluminense e do jornal O Dia.
A cidade onde o candidato concorria é "irmã" do município capixaba Bom Jesus do Norte. As duas localidades se dividiram por brigas políticas. Uma acabou ficando nas divisas do Espírito Santo. Já a outra ficou no território do Estado do Rio de Janeiro.
O filho do candidato e atual vice-prefeito da cidade, Paulo Sérgio Cyrillo Junior, acompanhava a entrevista concedida à 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), transmitida pela Faculdade Metropolitana São Carlos (Famesc), e foi quem socorreu o pai. Embora tenha sido levado ao Hospital São Vicente, não chegou com vida. Após a confirmação do óbito, o vídeo foi removido do canal pela instituição.
Familiares informam que Cyrillo sofreu um infarto fulminante. Ele deixa a esposa, dois filhos e duas netas. Em nota, a Famesc lamenta a morte do candidato.
"É com todo pesar que viemos trazer a triste notícia do falecimento do nosso querido Paulo Sergio Cyrillo. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames", diz a nota assinada da instituição.