Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Eleições 2020: candidatos agora só podem ser presos em flagrante
Imunidade

Eleições 2020: candidatos agora só podem ser presos em flagrante

Segundo o Código Eleitoral, a imunidade para os concorrentes começa a valer 15 dias antes da eleição; para eleitores, a regra vale cinco dias antes

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 18:46
Urna eletrônica usada nas eleições brasileiras
Urna eletrônica usada nas eleições brasileiras Crédito: Nelson Jr./Ascom/TSE
A partir deste sábado (31), nenhum candidato às eleições 2020 pode ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante.
Segundo o Código Eleitoral, a imunidade para os concorrentes começa a valer 15 dias antes da eleição. Já eleitores não poderão ser presos cinco dias antes das eleições, ou seja, a partir do dia 10, exceto em flagrante delito; em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável; e por desrespeito a salvo-conduto.
A regra para ambos os casos vale até 48 horas antes depois do término do primeiro turno.
Ainda pelo calendário eleitoral, hoje também é o último dia para a requisição de funcionários e instalações destinadas aos serviços de transporte de eleitores no primeiro e eventual segundo turnos de votação.
Este ano por causa da pandemia do novo coronavírus uma emenda constitucional, aprovada pelo Congresso Nacional, adiou as eleições de outubro para 15 e 29 de novembro, o primeiro e o segundo turno, respectivamente.

Veja Também

Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Finanças municipais e eleições em tempos de pandemia

As eleições de 1970 e as prisões da Operação Gaiola no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sine da Serra seleciona 83 operadores de telemarketing para início imediato
Recorde de emprego no Brasil. Recorde de jovens em funções que estão em extinção
Imagem de destaque
Magno Malta é acusado de agressão por técnica de enfermagem em Brasília
Lula e Bolsonaro
Quaest: 16% dos eleitores do ES se dizem bolsonaristas e 14%, lulistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados