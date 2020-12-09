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Decisão

Camex zera alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas

A Resolução inclui os artigos na lista de exceções à tarifa externa comum, reduzindo a alíquota do imposto de 20% para zero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 11:57

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 11:57

Candidatos armados se multiplicam nas campanhas eleitorais no país
Camex decide zerar a alíquota do Imposto de Importação de revólveres e pistolas Crédito: Foto de Derwin Edwards/ Pexels
O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) decidiu zerar a alíquota do Imposto de Importação de revólveres e pistolas a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A Resolução que inclui os artigos na lista de exceções à tarifa externa comum, reduzindo a alíquota do imposto de 20% para zero, está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (9).
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou a medida. "A Camex editou resolução zerando a Alíquota do Imposto de Importação de Armas (revólveres e pistolas). A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021", escreveu. Nos comentários da publicação, o chefe do Executivo respondeu um usuário que cobrou o "direito ao armamento".
O seguidor do presidente escreveu "Cadê o direito de armamento também Jair Messias Bolsonaro, ficou só no papel né". Em resposta, Bolsonaro citou que o projeto sobre o assunto está no Legislativo. "PL está no Congresso", disse. Nesta quarta-feira (9), está prevista na agenda pública de Bolsonaro a participação na reunião do Conselho de Estratégia Comercial da Camex.

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