Home
>
Brasil
>
Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Decisão foi efetivada um dia após cassação de mandatos de deputados que estão nos EUA; STF já tinha determinado ao Itamaraty anulação de documento de viagem de Eduardo Bolsonaro

ANA PAULA BIMBATI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:55

SÃO PAULO - A Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos dos parlamentares cassados Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP).A medida ocorre após a cassação do mandato dos ex-deputados do PL. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, já Ramagem fugiu para o país em meados de setembro após ser condenado pela trama golpista.

Recomendado para você

O homem a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo; ele a fez tomar um produto que provocou reações, como mal-estar, a obrigou a buscar atendimento médico de emergência

Mulher diz ter sido agredida e obrigada por companheiro a tomar produto de limpeza em SP

Decisão foi efetivada um dia após cassação de mandatos de deputados que estão nos EUA; STF já tinha determinado ao Itamaraty anulação de documento de viagem de Eduardo Bolsonaro

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Vagner Santos não aceitava o fim do relacionamento com Simone Pereira de Oliveira; eles estavam separados havia um mês após ficarem dez anos juntos

Ex-marido mata cabeleireira a facadas em frente a salão em SP

Os passaportes dos filhos e das esposas dos ex-parlamentares também foram cancelados. Eles devem devolver os documentos, que são emitidos pelo Ministério de Relações Exteriores.

O STF (Supremo Tribunal Federal) já havia determinado ao Itamaraty a anulação do passaporte diplomático de Eduardo. Integrantes do governo afirmam, em caráter reservado, que a ordem do tribunal foi dada de forma sigilosa em novembro.

Deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem foram cassados pela Câmara dos Deputados
Deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem foram cassados pela Câmara dos Deputados Crédito: Carlos Alberto Silva e Zeca Ribeiro/Agência Câmara

A Câmara comunicou o cancelamento dos documentos em ofício enviado pelo segundo secretário, o deputado Lula da Fonte (PP-PE). Agora, Ramagem e Eduardo deverão devolver os documentos ao Ministério das Relações Exteriores. Os dois deputados cassados estão morando nos Estados Unidos e teriam entrado no país utilizando os passaportes diplomáticos, segundo informações da Polícia Federal.

O cancelamento dos passaportes não afeta de maneira imediata a permanência dos dois nos EUA, segundo fontes diplomáticas do governo americano. Esse direito é concedido, geralmente com prazo definido, no momento da entrada do cidadão de outro país em território dos Estados Unidos.

Eles perderam seus mandatos por faltas além do permitido pela Constituição. A decisão não foi votada em plenário e foi tomada em caráter administrativo. Eduardo estourou o limite de faltas permitido, já no caso de Ramagem por estar fora do país o entendimento é de que ele também estouraria as ausências.

Ramagem chegou a usar o passaporte diplomático para fugir, segundo a PF. O diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já havia dito que o ex-deputado fugiu do Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana.

Eduardo chegou aos Estados Unidos para buscar sanções contra o Brasil. O objetivo era taxar o país para tentar salvar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que respondia ação por tentativa de golpe no STF. Ele foi um dos articuladores com o governo Trump para taxar os produtos brasileiros com 50% e para aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

Leia mais

Imagem - Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem: o que pesa contra eles?

Câmara decide cassar mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem: o que pesa contra eles?

Imagem - STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu sob acusação de coação

STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu sob acusação de coação

Imagem - Alexandre Ramagem já custou mais de R$ 500 mil à Câmara dos Deputados desde que saiu do Brasil

Alexandre Ramagem já custou mais de R$ 500 mil à Câmara dos Deputados desde que saiu do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Alexandre Ramagem

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais