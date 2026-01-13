Home
Brasileiro que morreu na guerra da Ucrânia foi enterrado na Europa

Brasileiro que morreu na guerra da Ucrânia foi enterrado na Europa

Kauan Victor manifestou em vida a vontade de não ter o corpo ou as cinzas enviadas ao Brasil caso morresse

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14:31

Kauan Victor morreu após se voluntariar para guerra da Ucrânia
Kauan Victor morreu após se voluntariar para guerra da Ucrânia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O jovem brasileiro Kauan Victor da Silva, 22, que morreu após se voluntariar na guerra da Ucrânia, foi enterrado no país europeu. Kauan manifestou em vida a vontade de não ter o corpo ou as cinzas enviadas ao Brasil caso morresse. A informação foi dada à reportagem pelo Gabinete de Assuntos Internacionais do Governo de Goiás, que presta apoio a família do jovem. Os pertences dele devem ser entregues à embaixada do Brasil em Kiev nos próximos dias. Depois disso, eles serão enviados ao Brasil e entregues à família.

Kauan Victor manifestou em vida a vontade de não ter o corpo ou as cinzas enviadas ao Brasil caso morresse

Brasileiro que morreu na guerra da Ucrânia foi enterrado na Europa

O jovem assinou contrato para combater pela Ucrânia em agosto de 2025 e teve a morte confirmada em dezembro. Ele era natural de Anápolis e trabalhava como sushiman na cidade antes de viajar para a guerra. As datas da morte e do enterro não foram confirmadas pelo governo brasileiro e governo de Goiás. Segundo portais locais, o brasileiro foi morto após voltar a campo para recuperar corpos de colegas vítimas de um ataque russo. A informação não foi oficialmente confirmada pelas autoridades ucranianas ou brasileiras.

Oficialmente, o Brasil contabiliza 17 brasileiros mortos e 42 desaparecidos na guerra da Ucrânia. Em nota enviada à reportagem, o Itamaraty afirmou que publicou um alerta recente para cidadãos sobre o risco de participar de conflitos armados em países estrangeiros.

