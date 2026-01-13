Home
>
Brasil
>
Jovem é morta a tiros após discussão de trânsito no interior de SP

Jovem é morta a tiros após discussão de trânsito no interior de SP

Jaqueline Limeira da Silva estava na garupa de uma moto guiada pelo namorado, de 20 anos, quando discutiram com o motorista de um carro

FRANCISCO LIMA NETO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13:43

Uma jovem de 19 anos morreu e o namorado dela ficou ferido ao serem baleados após discussão de trânsito, na noite de segunda-feira (12), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Jaqueline Limeira da Silva estava na garupa de uma moto guiada pelo namorado, de 20 anos, quando discutiram com o motorista de um carro na avenida Nelson D'Ávila. O veículo, então, perseguiu a motocicleta por cerca de dois quilômetros até a rua Doutor Gaspar Resende, quando o condutor do carro disparou contra o casal.

Recomendado para você

Kauan Victor manifestou em vida a vontade de não ter o corpo ou as cinzas enviadas ao Brasil caso morresse

Brasileiro que morreu na guerra da Ucrânia foi enterrado na Europa

A norma foi sancionada pela prefeitura de Santos em dezembro e altera o artigo 300 do Código de Posturas Municipais, passando a tipificar como infração administrativa deixar animais sozinhos por mais de 36 horas em imóveis sem moradores

Cidade em SP multa em até R$ 10 mil quem viaja e deixa pet sozinho em casa

Em algumas regiões, como na Cidade de Deus, o fornecimento ainda não havia sido restabelecido na manhã desta terça-feira (13); vários bairros das zonas norte, oeste e sudoeste foram afetados

Bairros do RJ ficam sem luz após cidade registrar 41,4°C

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e já encontrou Jaqueline morta no local. O namorado dela foi atingido na região do abdômen. Ele foi levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O suspeito de ter disparado contra o casal fugiu do local, mas foi encontrado horas depois. Segundo a polícia, João Victor Cintra de Jesus, 26, confessou o crime. Ele foi levado ao 1° DP da cidade, onde foi preso em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. A polícia não informou se o suspeito já constituiu advogado. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (13).

Leia mais

Imagem - Disque Denúncia oferece recompensa por suspeitos de matarem policial no RJ

Disque Denúncia oferece recompensa por suspeitos de matarem policial no RJ

Imagem - Homem que mutilou patas de cavalo vivo é preso em operação contra tráfico de drogas

Homem que mutilou patas de cavalo vivo é preso em operação contra tráfico de drogas

Imagem - Polícia prende Sonny Clay, um dos maiores traficantes de MG

Polícia prende Sonny Clay, um dos maiores traficantes de MG

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais