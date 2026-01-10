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  • Polícia prende Sonny Clay, um dos maiores traficantes de MG
Condenado a 11 anos de prisão

Polícia prende Sonny Clay, um dos maiores traficantes de MG

Ele é apontado como líder de organização criminosa, foi capturado em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 14:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2026 às 14:42
Sonny Clay Dutra, um dos criminosos mais procurados do Brasil
Sonny Clay Dutra, um dos criminosos mais procurados do Brasil Crédito: X/@RomeuZema/Reprodução
A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu o traficante Sonny Clay Dutra, um dos maiores do estado, em Divinópolis (MG), ontem. Criminoso estava em lista nacional.
Sonny Clay, 43, está na lista de mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi preso em 2019, durante uma partida de futebol amador em Ouro Preto (MG), mas estava foragido.
Ele foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico internacional. Nesta manhã, ele foi encaminhado para o Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte.
O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais. "Um dos maiores traficantes de Minas está aonde precisa ficar: de volta à cadeia", publicou o mineiro.

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