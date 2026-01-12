Substituto de Lewandowski

Advogado da Petrobras deve ser anunciado ministro da Justiça nesta semana

Lula afirma a auxiliares que avalia a nomeação de Wellington César Lima e Silva; líder do governo no Senado é apontado como o principal articulador da indicação

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:49

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) deve anunciar ainda nesta semana a escolha do advogado Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo aliados.

Lula já afirmou a auxiliares que avalia a nomeação de Lima e Silva para o cargo, e a expectativa no Palácio do Planalto é que o anúncio seja formalizado nos próximos dias.

Hoje à frente do departamento jurídico da Petrobras, por indicação do próprio Lula, Lima e Silva estreitou a relação com o presidente nos 18 meses em que ocupou a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República.

Despachava quase diariamente com Lula, na função de análise de atos da Presidência e avaliação de indicações e preparo de despachos, entre outros.

O advogado Wellington César Lima e Silva deve ser nomeado Ministro da Justiça Crédito: Reprodução

Seis anos depois, em meio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, chegou a assumir o Ministério da Justiça, mas ficou no cargo apenas por 14 dias.

A posse foi anulada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), sob a interpretação de que um integrante do Ministério Público não pode ocupar função no Executivo.

Aliados do presidente afirmam que Lula deposita grande confiança em Silva, que acumula passagens por diversos cargos públicos. Ele já foi promotor de Justiça e procurador-geral, funções nas quais teve contato direto com a realidade do sistema de Justiça.

À frente da Secretaria de Assuntos Jurídicos, lidou com a burocracia do governo, questões orçamentárias e o funcionamento da Esplanada como um todo. Também mantém bom diálogo com o setor de segurança pública e tem sólida formação acadêmica.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), é apontado como o principal articulador da indicação, que também contou com a simpatia do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No ano passado, Costa e o cotado chegaram a divergir diante de Lula sobre encaminhamentos, mas se reconciliaram.

O ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, é apontado como outro simpatizante de Lima e Silva.

Próximo ao PT da Bahia, Silva foi nomeado em 2010 para o comando do Ministério Público estadual, durante a gestão de Jaques Wagner no governo baiano.

O posto de ministro da Justiça foi deixado por Ricardo Lewandowski, que teve a exoneração publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira (9).

Lewandowski encerrou uma gestão de quase dois anos. Embora tenha chegado à pasta com elevado capital, ele se despede sem uma marca própria consolidada e com os principais projetos ainda em tramitação no Congresso.

Mesmo com a saída, a equipe atual se comprometeu a permanecer até que o novo nome escolhido pelo presidente tome posse e seja feita a transição.

Lula nomeou o secretário-executivo do ministério, Manoel Carlos de Almeida Neto, para comandar a pasta até a escolha do novo titular.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta